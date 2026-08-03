Ferroglobe Aktie
WKN DE: A2ACR3 / ISIN: GB00BYW6GV68
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03.08.2026 07:01:06
Ausblick: Ferroglobe legt Quartalsergebnis vor
Ferroglobe lässt sich am 04.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Ferroglobe die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.
Die Prognosen von 2 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -0,065 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Ferroglobe noch ein Verlust pro Aktie von -0,060 USD in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 2 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 3,12 Prozent auf 374,8 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 386,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Die Erwartungen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust von -0,140 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,910 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 2 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 1,52 Milliarden USD, gegenüber 1,34 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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