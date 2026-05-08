FIG a Aktie
WKN DE: A3CQYM / ISIN: US30260D1037
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08.05.2026 16:56:39
Why Figs Stock Crashed Today
Pull out the crash cart -- Figs (NYSE: FIGS) is on life support.The popular purveyor of medical and surgical scrubs and other apparel took a huge tumble on Friday, crashing 29.4% through 10:40 a.m. ET despite beating analyst forecasts for both sales and earnings last night.Heading into its Q1 report, analysts forecast Figs to earn $0.01 per share on $152.5 million in sales. Figs actually earned $0.03 per share and reported sales of $159.9 million. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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