FIG a Aktie
WKN DE: A3CQYM / ISIN: US30260D1037
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10.08.2026 16:04:11
Why Figs Stock Keeps Going Up
For the fourth day in a row, Figs (NYSE: FIGS) stock is growing -- up 3.5% through 9:45 a.m. ET -- and some analysts think it's ripe for more.Shares of the supplier of scrubs to medical industry workers gained for two days ahead of earnings last week -- then surged nearly 27% on earnings day after reporting twice as much profit as Wall Street had forecast. Not everyone was impressed; Telsey Advisory lowered its price target on Figs stock to $16 after the report. But two other analysts, Adrienne Yih at Barclays and Ashley Owens at KeyBanc, begged to differ -- both raising their price targets to $20 per share.And predicting Figs stock could rise another 36% in the next 12 months. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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25.02.26
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11.02.26
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Analysen zu FIGS Inc Registered Shs -A-
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