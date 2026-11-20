Firefly AB Aktie
WKN: 922601 / ISIN: SE0000395428
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20.11.2026 19:05:11
Why Firefly Aerospace Stock Dropped on Friday
Firefly Aerospace (NASDAQ:FLY) stock tumbled 9.6% through 12:50 p.m. ET Friday after investment banker JPMorgan cut its price target on the space stock by 20% to $32 per share.
That's the bad news. The good news is that there doesn't appear to be any specific catalyst behind JP's price target reduction. The write-up on StreetInsider.com contains no worrisome details that would support the idea that Firefly stock is worth 20% less today than it cost yesterday -- and JP still believes the stock should be "overweight" in investor portfolios.
Image source: Getty Images.
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