Forgent Power Solution a Aktie
WKN DE: A4224U / ISIN: US34631F1021
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12.11.2026 21:39:35
Why Forgent Power Solutions Stock Is Plummeting Today
While the market is largely focused on Jensen Huang today, investors are also allocating some bandwidth to companies reporting financial results, such as Forgent Power Solutions (NYSE:FPS), which posted first-quarter 2027 results this morning before the market opened.
As of 2:05 p.m. ET, shares of Forgent Power Solutions, a developer of electrical distribution equipment used in data centers and other industrial applications, are down 8%, while the S&P 500 is down 0.2%.
Image source: Getty Images.
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