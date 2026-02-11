Freshwork a Aktie
WKN DE: A3C28Z / ISIN: US3580541049
|
11.02.2026 20:05:46
Why Freshworks Stock Is Plummeting Today
Freshworks (NASDAQ: FRSH) stock is seeing a big valuation contraction in Wednesday's trading. The company's share price was down 14.8% as of 2 p.m. ET. At the same point in the session, the S&P 500 and the Nasdaq Composite were both flat. Freshworks released its fourth-quarter results after the market closed yesterday and reported sales and earnings for the period that beat Wall Street's expectations. On the other hand, investors had been hoping for stronger forward guidance. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Analysen zu Freshworks Inc Registered Shs -A-
