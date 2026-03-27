Gartner Aktie

Gartner für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 887957 / ISIN: US3666511072

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27.03.2026 23:43:04

Why Gartner Stock Sagged Today

Storied IT research specialist Gartner (NYSE: IT) ended the week on a down note, with its share price declining by nearly 1% on Friday. A bearish analyst note prompted investors to reconsider whether to own the stock, and more than a few sold it as they headed into the weekend.That morning Wells Fargo's Jason Haas cut his price target on Gartner to $140 per share from his previous $150. He maintained his underweight (sell, in other words) recommendation as he did so. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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