Gartner Aktie
WKN: 887957 / ISIN: US3666511072
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09.08.2026 18:13:16
Why Gartner Stock Skyrocketed This Week
Gartner (NYSE: IT) stock surged this week after the information services specialist reported better-than-expected quarterly results. The company's share price climbed 22.9% in the week amid the backdrop of a 3.6% gain for the S&P 500 and a 5.2% gain for the Nasdaq Composite.Gartner's valuation has been under pressure over the last year due to concerns that artificial intelligence (AI) will disrupt its business, but the company's second-quarter results were better than anticipated. The company also raised its full-year guidance and continued to expand its share buyback program. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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