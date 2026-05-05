GeneDx Holdings Aktie
WKN DE: A3EEXG / ISIN: US81663L2007
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05.05.2026 17:03:48
Why GeneDX Stock Is Plummeting Today
GeneDX (NASDAQ: WGS) stock is getting crushed in Tuesday's trading. The biotech company's share price was down 48.7% as of 11 a.m. ET. GeneDX published its first-quarter results after yesterday's market close, posting sales and earnings for the period that came in far worse than Wall Street had anticipated. Intensifying bearish pressures for the stock, the company also cut its full-year guidance. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu GeneDx Holdings Corp Registered Shs
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19.04.26
|Erste Schätzungen: GeneDx mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
22.02.26
|Ausblick: GeneDx veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu GeneDx Holdings Corp Registered Shs
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