General Mills Aktie

General Mills für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 853862 / ISIN: US3703341046

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02.07.2026 02:25:38

Why General Mills Stock Jumped Today

Shares of General Mills (NYSE: GIS) rallied on Wednesday after the cereal and snack food maker's profits exceeded investors' expectations.Image source: Getty Images.General Mills' net sales increased 1% to $4.6 billion in its fiscal 2026 fourth quarter, which ended on May 31. The company's organic sales, which strip out the effects of acquisitions and divestitures, were flat year over year.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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