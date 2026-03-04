Gitla a Aktie
WKN DE: A3C5G2 / ISIN: US37637K1088
04.03.2026
Why GitLab Stock Plunged 13.5% This Morning
Shares of GitLab (NASDAQ: GTLB) started Wednesday's trading 13.5% below last night's closing bell. Since then, the software development platform's stock has wavered, down 7% at 1:20 p.m. ET.GitLab's Q4 2026 report smashed analyst targets across the board, but investors focused on modest bottom-line guidance for the next fiscal year.Let's start with the simple headline numbers. The average analyst expected adjusted earnings near $0.23 per share on revenue in the neighborhood of $252 million. GitLab's actual sales rose 23% year over year to $260 million. Adjusted earnings fell from $0.33 to $0.30 per diluted share -- still comfortably ahead of Wall Street's consensus projection.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
