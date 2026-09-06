Gitla a Aktie
WKN DE: A3C5G2 / ISIN: US37637K1088
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06.09.2026 09:03:01
Why GitLab Stock Soared 35% in August and Why It's Already Rocketed Higher
Shares of GitLab (NASDAQ:GTLB) skyrocketed in August, gaining 34.9%, according to data supplied by S&P Global Market Intelligence. That's 90-fold higher than the 2.6% gains of the S&P 500.It turns out the threat of artificial intelligence (AI) to the software sector wasn't as bad as some feared.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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