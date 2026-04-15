Gloo a Aktie
WKN DE: A41S7E / ISIN: US3795981055
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15.04.2026 19:00:52
Why Gloo Stock Is Down Today After Some Huge Swings
Gloo (NASDAQ: GLOO) stock has been making wild swings in Wednesday's trading, but it's currently in the red on the daily session. The company's share price was down 2.3% as of 1 p.m. ET.Gloo shares had been up as much as 15.9% early in today's trading but then saw a substantial bearish reversal. The company's share price had also been down as much as 4.7% in the session before regaining some ground. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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