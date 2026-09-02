Goldgroup Mining Aktie

Goldgroup Mining für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: 164304 / ISIN: CA8263991074

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02.09.2026 22:43:16

Why Goldgroup Mining Stock Soared on Wednesday

Precious metals prices jumped higher on Tuesday, and many stocks tied to these commodities rose in sympathy. One notable example was Goldgroup Mining (NYSEMKT: GORO), a Canadian company that focuses on everyone's favorite yellow metal. Its shares closed the day's trading session nearly 8% higher.Gold, silver, and other high-value metals have been volatile so far this year, and on Tuesday, they moved in the right direction. As of late afternoon, the spot gold price had crept up by more than 1%, reversing a general slump that had been in effect across the preceding days. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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