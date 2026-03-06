Grocery Outlet Aktie
WKN DE: A2PLX8 / ISIN: US39874R1014
|
07.03.2026 00:14:09
Why Grocery Outlet Stock Dived by 33% This Week
The latest earnings report from discount food retailer Grocery Outlet (NASDAQ: GO) certainly didn't leave a good taste in many investor mouths. This was compounded by several analyst recommendation downgrades and price target cuts. According to data compiled by S&P Global Market Intelligence, the company's shares lost more than 33% of their value over the week.Grocery Outlet's net sales for its fourth quarter of 2025 were $1.22 billion, a year-over-year improvement of almost $11%. Yet the retailer's comparable sales saw a decline, dipping by almost 1% from the fourth quarter 2024 figure. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
03.03.26
|Grocery Outlet Holding Corp Registered Shs
|6,59
|3,94%
