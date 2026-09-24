H. B. Fuller Aktie
WKN: 861402 / ISIN: US3596941068
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25.09.2026 01:13:00
Why H.B. Fuller Stock Dipped on Thursday
After publishing its latest quarterly earnings report, chemical company H.B. Fuller (NYSE: FUL) saw its share price erode slightly on Thursday. As a group, investors were slightly dismayed that the company missed on net revenue and posted earnings guidance that could have been more impressive. Fuller's stock declined marginally across that trading session.
For its fiscal third quarter of 2026, Fuller's net revenue was $938 million, up 5% year over year. Much of this stemmed from a 7% increase in overall pricing, which mitigated a decline in sales volume.
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