CoreWeave Aktie

WKN DE: A413X6 / ISIN: US21873S1087

13.12.2025 18:12:10

Why Have Nebius, CoreWeave, and Iren Stock All Fallen This Week?

In this video, I will discuss the recent surge in space data and its potential impact on Nebius (NASDAQ: NBIS), Iren, and CoreWeave and review Oracle's earnings report. Watch the short video to learn more, consider subscribing, and click the special offer link below.*Stock prices used were from the trading day of Dec. 10, 2025. The video was published on Dec. 11, 2025.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
