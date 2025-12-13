CoreWeave Aktie
WKN DE: A413X6 / ISIN: US21873S1087
13.12.2025 18:12:10
Why Have Nebius, CoreWeave, and Iren Stock All Fallen This Week?
In this video, I will discuss the recent surge in space data and its potential impact on Nebius (NASDAQ: NBIS), Iren, and CoreWeave and review Oracle's earnings report. Watch the short video to learn more, consider subscribing, and click the special offer link below.*Stock prices used were from the trading day of Dec. 10, 2025. The video was published on Dec. 11, 2025.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
11.11.25
|CoreWeave-Aktie trotz Rekordumsatz schwächer: Anleger reagieren enttäuscht auf Prognose (finanzen.at)
09.11.25
|Ausblick: CoreWeave legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
30.10.25
|Shareholders reject $9bn CoreWeave offer for Core Scientific (Financial Times)
30.09.25
|Milliardenvertrag mit Meta beflügelt CoreWeave-Aktie (finanzen.at)
03.09.25
|Insider-Verkäufe bei CoreWeave verunsichern den Markt und belasten die Aktie (finanzen.at)
22.08.25