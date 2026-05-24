HIVE Digital Technologies Aktie
WKN DE: A3EH8Z / ISIN: CA4339211035
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24.05.2026 18:38:18
Why Hive Digital Technologies Stock Skyrocketed This Week
Hive Digital Technologies (NASDAQ: HIVE) stock posted huge gains this week. The company's share price skyrocketed 51.3% higher across the stretch. Over the same period, the S&P 500 gained roughly 0.9%, and the Nasdaq Composite climbed roughly 0.5%. Hive Digital stock saw a massive rally this week connected to news that its Buzz High Performance Computing subsidiary is launching a new artificial intelligence (AI) infrastructure project in Canada. With the rally, the stock is now up roughly 58% year to date. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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16.02.26
|Ausblick: HIVE Digital Technologies veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
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