Hyperliquid Strategies Aktie

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WKN DE: A41S7H / ISIN: US44916Y1064

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30.08.2026 13:00:00

Why Hyperliquid Strategies Stock Surged This Week

Hyperliquid Strategies (NASDAQ: PURR) stock closed out this week's trading up big over where it was priced at the end of the previous week's close, but it also saw significant volatility. While the stock gained 9.7% in the week, it had been up as much as 31% before seeing a significant pullback. Before the market opened on Thursday, Hyperliquid Strategies published results for its 2026 fiscal year -- which wrapped on June 30. Along with encouraging print in the report, the company's share price was boosted by strong performance for the Hyperliquid token that underpins its treasury strategy. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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