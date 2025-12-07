Quantum Aktie

07.12.2025 16:32:00

Why I Wouldn't Touch D-Wave Quantum Stock With a 10-Foot Pole

Why I Wouldn't Touch D-Wave Quantum Stock With a 10-Foot Pole

In early 2023, shares of quantum computing company D-Wave Quantum (NYSE: QBTS) hit a low at around $0.40 -- it was a penny stock. It's up nearly 5,000% since those lows. But for my part, I wouldn't touch the stock today with a 10-foot pole.Quantum computing is likely to be one of the most significant technological trends over the next decade. And quite encouragingly, D-Wave is quickly growing its revenue. Through the first three quarters of 2025, it's generated revenue of $22 million, which is up over 200% from the comparable period of 2024.
