Quantum Aktie
WKN: 924829 / ISIN: US7479062041
|
07.12.2025 16:32:00
Why I Wouldn't Touch D-Wave Quantum Stock With a 10-Foot Pole
In early 2023, shares of quantum computing company D-Wave Quantum (NYSE: QBTS) hit a low at around $0.40 -- it was a penny stock. It's up nearly 5,000% since those lows. But for my part, I wouldn't touch the stock today with a 10-foot pole.Quantum computing is likely to be one of the most significant technological trends over the next decade. And quite encouragingly, D-Wave is quickly growing its revenue. Through the first three quarters of 2025, it's generated revenue of $22 million, which is up over 200% from the comparable period of 2024.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Quantum Corp.mehr Nachrichten
Analysen zu Quantum Corp.mehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBlick auf Notenbanken: ATX letztlich leichter -- DAX geht über 24.000-Punkte-Marke ins Wochenende -- US-Börsen mit stabilem Wochenausklang -- Chinas Börsen schließen fester - Minuszeichen in Japan
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Freitag auf rotem Terrain, während der deutsche Leitindex höher notierte. Die US-Börsen schlossen mit leichten Gewinnen. Die asiatischen Börsen fanden zum Wochenausklang keine gemeinsame Richtung.