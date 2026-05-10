Iamgold Aktie
WKN: 899657 / ISIN: CA4509131088
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10.05.2026 03:20:24
Why Iamgold Stock Jumped This Week
Shares of Iamgold (NYSE: IAG) climbed more than 12% this past week after the miner reported soaring free cash flow fueled by higher gold prices. Image source: Getty Images.Iamgold produced 183,600 ounces in the first quarter, up from 161,000 in the prior-year period.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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16.02.26
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02.02.26
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