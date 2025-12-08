Confluen a Aktie
WKN DE: A3CS43 / ISIN: US20717M1036
|
08.12.2025 14:27:00
Why IBM plans to buy Confluent in its biggest deal since 2019
The technology giant announced its intent to acquire Confluent for $11 billion. It’s a play on the data required for AI.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Confluent Inc Registered Shs -A-mehr Nachrichten
|
15:00
|IBM extends AI push with $11bn takeover of Confluent (Financial Times)
|
14:41
|IBM will Dateninfrastruktur-Spezialisten Confluent kaufen (dpa-AFX)
|
12.10.25
|Erste Schätzungen: Confluent A vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
29.07.25
|Ausblick: Confluent A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
15.07.25
|Erste Schätzungen: Confluent A vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Confluent Inc Registered Shs -A-mehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Confluent Inc Registered Shs -A-
|25,10
|25,55%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Zinsentscheid rückt näher: ATX in Grün -- DAX freundlich -- Zurückhaltung an US-Börsen erwartet -- Asiens Börsen schließen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt tendiert am Montag etwas höher. Der deutsche Leitindex legt ebenfalls leicht zu. Anleger an den US-Börsen dürften sich zurückhalten. Zum Wochenbeginn wiesen die wichtigsten asiatischen Aktienmärkte unterschiedliche Vorzeichen aus.