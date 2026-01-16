ImmunityBio Aktie
WKN DE: A2QQ2E / ISIN: US45256X1037
|
16.01.2026 19:45:22
Why ImmunityBio Stock Is Skyrocketing Again Today
Shares of cancer and infectious disease therapy developer ImmunityBio, Inc. (NASDAQ: IBRX), spiked 34% higher as of 1 p.m. ET on Friday and are now up a staggering 127% this week after an incredible slate of good news. This morning, the company announced two bits of great news. First, enrollment for the company's Anktiva therapy exceeded expectations in a trial when treating non-muscle-invasive bladder cancer. This development means ImmunityBio could submit a biologics licensing agreement to the FDA by year's end.Second, another clinical trial showed that the company's CAR-NK therapy demonstrated 100% disease control in its first four patients with Non-Hodgkin lymphoma. This update could have significant, longer-term implications for ImmunityBio as it develops next-gen therapies beyond its first hit, Anktiva.These fantastic updates occur just:Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
