Intuitive Machine a Aktie
WKN DE: A3D5BY / ISIN: US46125A1007
|
25.02.2026 16:16:38
Why Intuitive Machines Stock Crashed Today
Moon explorer Intuitive Machines (NASDAQ: LUNR) stock tumbled 16% through 9:45 a.m. ET Wednesday after revealing how it plans to develop its business after paying $800 million to buy Advent's Lanteris satellite-building business. Intuitive will sell $175 million in stock and use the proceeds to bolster its bank account.
