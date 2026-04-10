Intuitive Machine a Aktie

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WKN DE: A3D5BY / ISIN: US46125A1007

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10.04.2026 19:08:16

Why Intuitive Machines Stock Popped on Friday

Intuitive Machines (NASDAQ: LUNR) stock jumped 5.5% through 12:50 p.m. ET Friday on no specific news -- no specific news about Intuitive Machines, that is, or at least not yet.Rather, investors in this space company anticipate space news that should land in a few hours, when the Orion spacecraft carrying four astronauts on the Artemis II mission arrives back from the moon and (hopefully) lands safely on Earth.That's when the fun begins.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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