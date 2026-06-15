IonQ Aktie

IonQ für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3C4QT / ISIN: US46222L1089

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15.06.2026 17:55:14

Why IonQ Computing Stock Just Popped

IonQ (NYSE: IONQ) stock jumped 7.3% through 11:45 a.m. ET Monday -- and believe it or not, you can thank an IonQ rival, D-Wave Quantum (NYSE: QBTS) for that.More precisely, you can thank D-Wave and the banker who just praised it.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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