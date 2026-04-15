IonQ Aktie
WKN DE: A3C4QT / ISIN: US46222L1089
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15.04.2026 02:09:56
Why IonQ Stock Skyrocketed Today
IonQ (NYSE: IONQ) stock saw a massive rally in Tuesday's trading. The company's share price closed out the day up 20.2% in a session that saw the S&P 500's level climb 1.1% and the Nasdaq Composite's level rise 1.9%. The quantum-computing specialist's valuation bump was partially driven by bullish momentum for the broader market, but there was also some very promising business-specific news. Despite today's big rally, IonQ stock is still down roughly 56.5% from the high it reached last year. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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