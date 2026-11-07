Iren Aktie
WKN: 591767 / ISIN: IT0003027817
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07.11.2026 02:59:12
Why Iren Stock Soared Today
Shares of Iren (NASDAQ:IREN) spiked 20% on Friday after the neocloud operator highlighted its robust artificial intelligence (AI)-fueled growth.
Image source: Getty Images.
Iren's revenue jumped 66% sequentially to $228 million in its fiscal 2027 first quarter, which ended on Sept. 30. The gains were propelled by a 182% surge in AI cloud revenue to $200 million.
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