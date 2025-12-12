Bloom Energy Aktie
Why Is Bloom Energy Stock Crashing This Week?
Shares of Bloom Energy (NYSE: BE) plunged 19.5% this week through 11:40 a.m. ET Friday, according to data provided by S&P Global Market Intelligence. There's no company-specific news, but updates from a customer are rattling investors in the hydrogen stock and compelling some to take some profits off the table.Image source: Getty Images.Bloom Energy's hydrogen fuel cell energy servers provide clean, reliable, and uninterrupted power onsite, making them a strong choice for artificial intelligence (AI) infrastructure and hyperscale data centers that require round-the-clock power for their gigantic servers and cooling systems. Bloom Energy counts some of the world's biggest names among its customers, including tech giants and cloud companies.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
