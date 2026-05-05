Cloudflare Aktie
WKN DE: A2PQMN / ISIN: US18915M1071
|
05.05.2026 18:29:55
Why Is Cloudflare Stock Surging On Tuesday?
This article Why Is Cloudflare Stock Surging On Tuesday? originally appeared on Benzinga.com.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Cloudflare
|
10.02.26
|Ausblick: Cloudflare präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
26.01.26
|Erste Schätzungen: Cloudflare vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
05.12.25
|Cloudflare-Ausfall sorgt für Unterbrechungen bei globalen Webdiensten - Aktie fällt (dpa-AFX)
|
18.11.25
|Cloudflare-Aktie tiefrot: Zeitweise massive Störung betrifft viele große Websites (finanzen.at)
|
18.11.25
|ChatGPT and X hit by outage at online security group Cloudflare (Financial Times)
Analysen zu Cloudflare
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Cloudflare
|208,90
|9,75%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWeiter keine Lösung im Nahost-Konflikt: ATX und DAX schlussendlich im Plus -- Gewinne an den US-Börsen -- Handel in Hongkong mit Verlusten - Feiertag in China und Japan
Am heimischen Aktienmarkt war am Dienstag Optimismus zu sehen. Auch der deutsche Aktienmarkt legte im Handelsverlauf zu. Die US-Börsen zeigten sich mit Gewinnen. Am Dienstag dominierten in Fernost die Bären.