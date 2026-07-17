Construction Partner a Aktie
WKN DE: A2JMXF / ISIN: US21044C1071
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17.07.2026 17:05:54
Why Is Construction Partners Stock Surging on Friday?
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