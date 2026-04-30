CROCS Aktie
WKN DE: A0HM52 / ISIN: US2270461096
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30.04.2026 17:08:07
Why Is Crocs Stock Falling Thursday?
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