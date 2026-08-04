Walmart Aktie

Walmart für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 860853 / ISIN: US9311421039

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04.08.2026 19:00:00

Why Is Walmart Down Year to Date? This Is the Only Answer I Can Think Of.

Some things just don't make sense. Why is Widow's Bay considered a comedy? I just watched it on vacation. It's a great show, but it got an Emmy nomination for best comedy, and it's not one -- at least, not to me. It is also somewhat perplexing to see Walmart (NASDAQ: WMT) stock down 17% since May and only up 1% year to date. Its fortunes have improved somewhat over the past week, as it had been down 1% for this year as of late July. It's a head-scratcher because main rivals Target and Costco Wholesale have seen double-digit returns year to date. Also, Walmart had a strong first quarter, with revenue up 7% and comparable-store sales rising 4% year over year. A 26% spike in e-commerce helped fuel the gains. In addition, adjusted operating income rose 5%, and adjusted earnings per share increased 8%.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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