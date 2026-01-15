Snap Aktie
WKN DE: A2DLMS / ISIN: US83304A1060
|
15.01.2026 06:00:00
Why Japan’s prime minister might call a snap election
Prime Minister Sanae Takaichi hopes to consolidate grip on power with a majority in parliamentWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!