KB Home Aktie
WKN: 876635 / ISIN: US48666K1097
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25.06.2026 01:15:13
Why KB Home Stock Jumped Today
Shares of KB Home (NYSE: KBH) rallied on Wednesday after the homebuilder touted the benefits of its new built-to-order operating model.Image source: Getty Images.KB Home's Q2 financial results displayed the signs of a housing market under pressure.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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