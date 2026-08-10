Keel Infrastructure Corporation Registered Shs Aktie
WKN DE: A42788 / ISIN: US4869171078
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10.08.2026 23:21:36
Why Keel Infrastructure Stock Dived by Over 12% Today
Keel Infrastructure (NASDAQ: KEEL), one of numerous crypto miners pivoting into the operation of next-generation, artificial intelligence (AI) data centers, reported its second-quarter results before market open on Monday. It might be wishing it hadn't, though, as investors greeted the news by trading the company's stock down by more than 12% that day.For the quarter, Keel's revenue fell a steep 50% year over year to $30 million. The company only recently jettisoned its Bitcoin mining operations; still, this legacy business was affected by the significant slump in the cryptocurrency's price. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Keel Infrastructure Corporation Registered Shs
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09.08.26
|Ausblick: Keel Infrastructure stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
Analysen zu Keel Infrastructure Corporation Registered Shs
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|Keel Infrastructure Corporation Registered Shs
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