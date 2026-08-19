Kingsoft Cloud Holdings Aktie
WKN DE: A2P39A / ISIN: US49639K1016
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19.08.2026 16:55:08
Why Kingsoft Cloud Stock Is Soaring Today
Kingsoft Cloud (NASDAQ: KC) stock is seeing strong bullish momentum in Wednesday's trading. The company's share price was up 10.6% as of 10:50 a.m. ET. Kingsoft reported its second-quarter results before the market opened, posting sales and earnings that came in ahead of analysts' forecasts. While the stock has seen volatile trading in 2026, its share price is now up roughly 17% year to date. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Analysen zu Kingsoft Cloud Holdings Ltd (spons. ADRs)
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|Kingsoft Cloud Holdings Ltd (spons. ADRs)
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|Kingsoft Corporation LtdShs
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