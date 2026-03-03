Kontoor Brands Aktie
WKN DE: A2PJSK / ISIN: US50050N1037
|
03.03.2026 19:13:31
Why Kontoor Brands Stock Popped Today
On a down day for the market due to uncertainty from the war in Iran, Kontoor Brands (NYSE: KTB) was a rare winner after it reported better-than-expected fourth-quarter results.Kontoor, which was previously owned by V.F. Corp, owns lifestyle and workwear brands like Wrangler, Lee, and Helly Hansen, the last of which it acquired from Canadian Tire in June 2025.Kontoor easily beat estimates on the top and bottom lines and impressed with its 2026 guidance. As of 12:35 p.m. ET, the stock was up 18.4%.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Kontoor Brands Inc Registered Shs When Issued
|
02.03.26
|Ausblick: Kontoor Brands legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
17.02.26
|Erste Schätzungen: Kontoor Brands präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
02.11.25
|Ausblick: Kontoor Brands vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
19.10.25
|Erste Schätzungen: Kontoor Brands verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)