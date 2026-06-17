La-Z-Boy Aktie
WKN: 860095 / ISIN: US5053361078
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17.06.2026 17:13:15
Why La-Z-Boy Stock Just Popped
Notwithstanding the name, La-Z-Boy (NYSE: LZB) stock isn't lounging around the living room this morning. As of 10:55 a.m. ET Wednesday, shares of the upholstered furniture specialist are charging ahead 15.5% -- and earnings are the reason.Analysts expected La-Z-Boy to earn $0.82 per share on $569.2 million in sales when it reported fiscal Q4 2026 earnings last night. Instead, La-Z-Boy earned $1.26 per share on $570.3 million in sales. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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