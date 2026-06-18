Leidos Holdings Aktie

Leidos Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1W5CT / ISIN: US5253271028

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18.06.2026 22:57:08

Why Leidos Stock Plummeted This Week

After trading flat last week, Leidos (NYSE: LDOS) moved notably lower this week. With a firm downwardly revising its price target on the software stock, investors felt compelled to click the sell button.According to data provided by S&P Global Market Intelligence, shares of Leidos fell 11% from the end of trading last Friday through the close of today's market session.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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