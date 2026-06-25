Lockheed Martin Aktie
WKN: 894648 / ISIN: US5398301094
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25.06.2026 19:37:53
Why Lockheed Martin Stock Just Popped
Lockheed Martin (NYSE: LMT) stock jumped 2.8% through 1:15 p.m. ET Thursday on no obvious good news.No obvious good news today, that is to say. But if you scroll back just a couple of days through the defense contract announcements posted by the U.S. Department of Defense on its website, I think you'll quickly find the reason why investors are so keen on LockMart stock today.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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|Lockheed Martin Corp.
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