Lucid Aktie
WKN DE: A3CVXG / ISIN: US5494981039
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12.10.2026 18:24:00
Why Lucid Group Stock Is Moving in Reverse Today
Extending a slide that saw it race more than 8% lower last week, Lucid Group (NASDAQ:LCID) stock is driving lower today. Investors learned of a firm's more bearish perspective on the electric car stock, and it seems to be all they need to power the stock lower.
As of 11:38 a.m, ET, Lucid shares are down 9.4%.
Image source: Getty Images.
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