Lucid Aktie
WKN DE: A3CVXG / ISIN: US5494981039
|
08.12.2025 16:57:25
Why Lucid Stock Sank Today
Lucid Group (NASDAQ: LCID) is at a critical inflection point for its business. The electric vehicle (EV) maker began ramping up full customer shipments of its fully electric Gravity SUV this year. That's a critical product to help Lucid expand its customer base. Investors have been either skeptical or unwilling to wait, as Lucid stock has dropped almost 60% this year. That plunge continued today with shares down 7.2% as of 10:45 a.m. ET.Image source: Lucid Group.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Lucidmehr Nachrichten
|
27.09.25
|Luxury EV maker Lucid bets on Uber as cash crunch looms (Financial Times)
|
29.08.25
|Schwache Performance in New York: NASDAQ 100 notiert zum Handelsende im Minus (finanzen.at)
|
29.08.25
|Schwacher Handel in New York: So bewegt sich der NASDAQ 100 am Nachmittag (finanzen.at)
|
29.08.25
|Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100 sackt am Freitagmittag ab (finanzen.at)
|
28.08.25
|Optimismus in New York: NASDAQ 100 im Aufwind (finanzen.at)
|
27.08.25
|Gewinne in New York: NASDAQ 100 im Aufwind (finanzen.at)
|
26.08.25
|Optimismus in New York: NASDAQ 100 am Nachmittag freundlich (finanzen.at)
|
26.08.25
|Gute Stimmung in New York: NASDAQ 100 zum Handelsstart mit Zuschlägen (finanzen.at)