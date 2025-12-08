Handeln Sie CFDs auf die beliebtesten Aktien, Kryptos, Indizes und mehr in Österreich! (79% der CFD-Kleinanlegerkonten verlieren Geld.) -w-

Lucid Aktie

WKN DE: A3CVXG / ISIN: US5494981039

08.12.2025 16:57:25

Why Lucid Stock Sank Today

Lucid Group (NASDAQ: LCID) is at a critical inflection point for its business. The electric vehicle (EV) maker began ramping up full customer shipments of its fully electric Gravity SUV this year. That's a critical product to help Lucid expand its customer base. Investors have been either skeptical or unwilling to wait, as Lucid stock has dropped almost 60% this year. That plunge continued today with shares down 7.2% as of 10:45 a.m. ET.Image source: Lucid Group.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
