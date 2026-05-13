Lucid Aktie
WKN DE: A3CVXG / ISIN: US5494981039
|
13.05.2026 22:18:49
Why Lucid Stock Skyrocketed Today
Lucid (NASDAQ: LCID) stock posted big gains in Wednesday's trading. The company's share price rose 6.3% in a session that saw the S&P 500 gain 0.5% and the Nasdaq Composite rise 1.2%. Lucid stock had been up as much as 11.8% earlier in the day. After yesterday's big stock market sell-off driven by a hotter-than-expected inflation report, the market saw substantial rebound momentum today. In addition to getting a boost from bullish trading for the broader market, Lucid stock also got a boost from disclosures from institutional investors. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Lucid
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Lucid
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!