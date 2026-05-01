MagnaChip Semiconductor Aktie
WKN DE: A1C1SD / ISIN: US55933J2033
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01.05.2026 19:14:11
Why Magnachip Semiconductor Stock Is Surging On Friday?
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Nachrichten zu MagnaChip Semiconductor Corp.
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03.03.26
|Ausblick: MagnaChip Semiconductor präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
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17.02.26
|Erste Schätzungen: MagnaChip Semiconductor präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)