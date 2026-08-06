Marvell Technology Group Aktie
WKN: 930131 / ISIN: BMG5876H1051
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06.08.2026 14:30:00
Why Marvell Technology Stock Fell 37% in July
Shares of the semiconductor company Marvell Technology (NASDAQ: MRVL) fell hard in July as investors sold off many artificial intelligence and semiconductor stocks amid growing skepticism that the massive wave of AI spending will be worth the costs. Marvell's stock fell 37% last month, according to data from S&P Global Market Intelligence, as investors seem to have reset their expectations for the company.Image source: The Motley Fool.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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