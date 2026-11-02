Why McGrath RentCorp Stock Was Bumping Higher Today

One of the lesser-known financial sector stocks was one of its strongest performers on Monday. McGrath RentCorp (NASDAQ:MGRC), a company that specializes in modular building rentals and portable storage solutions, was surging nearly 10% higher in late-session trading on news its stock is being added to a prominent equity index.

After market close Friday, S&P Dow Jones Indices, the company that administers the high-profile S&P family of indexes, announced a series of changes stemming from Kimberly-Clark's (NASDAQ:KMB) acquisition of Kenvue (NYSE:KVUE).

Image source: Getty Images.

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