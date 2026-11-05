Going Aktie
WKN DE: A40KXC / ISIN: DE000A40KXC8
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05.11.2026 16:53:19
Why Micron Stock Keeps Going Down
For investors, owning Micron (NASDAQ:MU) isn't as much fun as it used to be.
Shares of Micron, a global leader in the production of both DRAM and NAND flash memory for the artificial intelligence data center market, are still up more than triple over the past 52 weeks. That's great for folks who got in on the ground floor. More recent Micron investors, however, have suffered terribly as Micron shares shed nearly 30% of their value over just the last six trading days.
And as of 10:35 a.m. ET Thursday, Sandisk stock is down another 13%.
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