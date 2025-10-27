MP Materials a Aktie
WKN DE: A2QHVL / ISIN: US5533681012
|
27.10.2025 17:00:24
Why MP Materials Stock Crashed Today
MP Materials (NYSE: MP) stock, arguably the bellwether for the rare earths mining industry in the U.S. today, and a direct recipient of support from President Donald Trump earlier this year, tumbled 10.7% through 11 a.m. ET MondayBlame President Trump for that... but also give him a round of applause.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
