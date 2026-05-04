NAPCO Aktie
ISIN: JO4110311019
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04.05.2026 23:11:49
Why Napco Security Technologies Stock Plummeted Today
Napco Security Technologies (NASDAQ: NSSC) stock sank in Monday's trading. The security-solution company's share price closed out the daily session down 15.2%.Napco published its fiscal third-quarter results before the market opened this morning and reported better-than-expected earnings on revenue that was in line with the market's expectations. Fiscal Q3 ended March 31 for the company. Despite the big pullback today, the stock is still up roughly 67% over the last year. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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